Strage di Mosca | l' Italia rafforza la vigilanza sugli obiettivi sensibili

(Di lunedì 25 marzo 2024) AGI - In vista delle prossime festività pasquali è stata disposta "una intensificazione delle attività die di controllo da parte delle forze di polizia con la pianificazione di specifici servizi operativi, fissi e dinamici, riservando la massima attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione e transito di persone, nonché a tutti gli, alla luce di un loro eventuale aggiornamento". E quanto emerso dal comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltosi a lo Viminale e incentrato sulla situazione del postdi. Nel corso del Comitato è stata evidenziata l'importanza di "proseguire l'attenta attività di monitoraggio, anche sul web, da parte delle forze di polizia e della intelligence per l'individuazione delle eventuali situazioni di rischio sul ...