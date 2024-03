Strage di Mosca | Cremlino non commenta le torture ai terroristi Medvedev | “Uccidiamoli tutti”

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di lunedì 25 marzo 2024) Si trincera, il, dietro il segreto istruttorio: quindi non rilaascia nessun commento sulle eventuali responsabilità deidell'Isis nelladel Crocus City Hall. Dimitri Peskov, portavoce della Presidenza, dopo aver affermato che Putin non andrà a visitare il luogo dell'attacco, ai giornalisti fa sapere: "State ponendo una domanda relativa all'andamento delle indagini. Noi non commentiamo ciò in alcun modo, non abbiamo il diritto di farlo. Qui, ovviamente, vi esortiamo a fare affidamento sulle informazioni che provengono dalle nostre forze dell'ordine" L'articolo proviene da Firenze Post.