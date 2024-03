Strage a Mosca | quello che sappiamo dell' attacco al Crocus City Hall

La recente strage di Mosca ha scatenato una tempesta di propaganda digitale che ha trovato terreno fertile in Italia, amplificando la “pista ucraina” attraverso una vasta rete di profili fake su X. ... (thesocialpost)

Attentato a Mosca, chi sono i 4 tagiki arrestati (e torturati): i volti gonfi, i lividi, i tagli, uno di loro in sedia a rotelle - Gonfi in volto, con lividi e segni di tagli, uno addirittura condotto nell'alula del tribunale in sedia a rotelle con un camice e i pantaloni dell'ospedale. Così, dalle foto che ...ilmessaggero

IL VIDEO. Macron: ramo Isis dietro all'attacco a Mosca ha puntato anche Francia - Crescono i timori per attentati dopo la Strage di Mosca Cresce in Francia la paura per nuovi attentati dopo la Strage di Mosca. Il premier francese Gabriel Attal su X ha spiegato che… Leggi ...informazione

7 nazionali nerazzurri ancora in ballo: da mercoledì i rientri - Due sono infortunati, Charles De Ketelaere e Teun Koopmeiners. Altri cinque hanno esaurito gli impegni dell’ultima finestra per le rappresentative di bandiera: Marco Carnesecchi, Giorgio Scalvini, Sea ...calcioatalanta