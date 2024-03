Strage a Mosca | oltre 130 morti | la Russia non crede alla rivendicazione islamica VIDEO

Attentato Mosca, cosa succede ora La "vendetta" di Putin sull'Ucraina e la Nato rafforza i confini. Ecco come l'Isis spacca il mondo cristiano - Dopo il feroce attacco del Crocus City Hall di Mosca, in cui sono morti almeno 137 spettatori, anche bambini, l'Isis ha diffuso vari messaggi di rivendicazione, con i video che mostrano le ...ilmessaggero

Promemoria da Mosca. Lo Stato islamico è ancora in grado di organizzarsi - L’attacco dello Stato islamico a Mosca dimostra che il terrorismo è ancora un problema internazionale. ISKP è forte più che mai ...formiche

Attentato Mosca, la teoria della "false flag". I critici di Putin: «Pretesto come nel 1999 per la guerra in Cecenia» - L'attentato è stato compiuto venerdì da un gruppo di uomini armati che ha aperto il fuoco al Crocus City Hall, un grande locale per concerti musicali nella parte occidentale di Mosca. Nella Strage ...ilmessaggero