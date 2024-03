Strage a Mosca | ecco perché il furgone controllato nel parcheggio del teatro non era ucraino

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 25 marzo 2024) «Un furgoncino». Questo è quello che numerosi utenti sostengono di vedere in un video che sarebbe stato girato non lontano dal Crocus City Hall didella sparatoria a causa della quale hanno perso la vita oltre 130 persone. La presunta presenza di un furgoncinoalimenta la teoria del Cremlino secondo cui Kiev avrebbe fatto da «finestra per i terroristi» dell’Isis-K – il cui coinvolgimento rivendicato è stato confermato dai servizi segreti degli Usa – che hanno aperto il fuoco nella sala concerti venerdì 22 marzo. Tuttavia, la targa delè bielorussa. Per chi ha fretta: Circolano le immagini di un presuntonei pressi del Crocus City Hall di. I post che condividono il video sostengono ...