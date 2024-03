Stop dell’ateneo di Torino al bando con Israele | la seguente levata di scudi è degradante

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Voglio esprimere la mia piena solidarietà al Senato Accademico dell’Università diche martedì scorso ha deciso di non partecipare ad undel ministero degli Esteri italiano relativo al finanziamento di progetti di ricerca tra Italia e. La decisione, assunta “visto il protrarsi della situazione di guerra a Gaza”, è stata in questi giorni attaccata in modo forsennato e domani vi sarà addirittura una manifestazione di protesta convocata sotto la sede del rettorato. Di fronte alla scelta dell’Università didi dare un segnale di dissenso riguardo al massacro in corso a Gaza, abbiamo assistito ad unadiche la dice lunga sul degrado della nostra società. In primo luogo, a Gaza cosa sta succedendo? In 5 mesi di bombardamenti indiscriminati e di ...