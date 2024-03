Stipendio : da marzo ritornano le addizionali regionali e comunali. Non si tratta certo di una novità ma bisogna tenerne conto . Il cedolino è scaricabile da oggi nell'area riservata di NoiPA per ... (orizzontescuola)

Dai 300 ai 1700 euro lordi una tantum. arrivano gli arretrati in busta paga per gli insegnanti e il personale Ata delle scuole, dopo il rinnovo del contratto 2019/2021, siglato lo scorso 18 ... (ilmessaggero)

Arrivano gli arretrati in busta paga per docenti e ATA, dopo il rinnovo del contratto 2019/2021, siglato lo scorso 18 gennaio. Si chiama “emissione SPECIALE ” e copre il periodo di mancati aumenti da ... (orizzontescuola)

Statali, sbloccati i concorsi: arrivano i super-funzionari. Stipendi fino a 100 mila euro - Nelle amministrazioni dello Stato stanno per fare la loro comparsa i primi “super-funzionari”. Una categoria di dipendenti pubblici in possesso di ...ilmattino

Stipendi docenti e ATA, fino a 3000 euro di arretrati mancanti. Cosa fare SPECIALE con Pacifico (ANIEF) LIVE Lunedì 25 marzo alle 15:30 - Arrivano gli arretrati in busta paga per docenti e ATA, dopo il rinnovo del contratto 2019/2021, siglato lo scorso 18 gennaio. Si chiama “emissione speciale” e copre il periodo di mancati aumenti da g ...orizzontescuola

Renato Brunetta potrà cumulare Stipendio, vitalizio e pensione grazie al Pnrr - L'ex ministro Renato Brunetta potrà percepire per legge uno Stipendio a cui non aveva diritto in quanto pensionato. A renderlo possibile un articolo dell'ultimo decreto Pnrr, che consentirà al ...today