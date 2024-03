Stellar Blade | la demo con data d’uscita annunciata da Sony

(Di lunedì 25 marzo 2024) Hyung Tae Kim, director di, ha annunciato ufficialmente ladi uscita dellagiocabile gratuita del gioco action, che verrà rilasciata su PlayStation Store nella giornata del 29 marzo 2024 per PlayStation 5. Dopo che appena qualche settimana faha rimosso e bloccato la, adesso è finalmente giunto il momento di gettarsi a capofitto nell’azione come possiamo leggere sul PlayStation Blog. Questa versione di prova si svolge proprio nelle battute iniziali del gioco quando Eve, un membro della 7a squadra aviotrasportata, viene catapultata in una missione disperata sulla Terra così da riconquistare il pianeta dalla Naytiba. Ladiconsente inoltre agli utenti di poter affrontare il primo boss, ...

Stellar Blade: in arrivo una demo su PS5 - Sony Interactive Entertainment e Shift Up hanno annunciato l’imminente pubblicazione di una demo di Stellar Blade, action in terza persona in uscita esclusivamente su PS5. La demo include una porzione ...thegamesmachine

5 giochi simili a Stellar Blade da giocare per non annoiarsi fino al 26 aprile - Vi proponiamo cinque Stylish Action da ri(giocare) in attesa che Stellar Blade arrivi in esclusiva su PlayStation 5. Manca ancora qualche settimana al debutto di Stellar Blade, l'atteso action in terz ...msn

Vindictus: Defying Fate lo Stellar Blade per PC di NEXON - Il nuovo videogioco dello studio sudcoreano NEXON, Vindictus: Defying Fate, sta riuscendo a catturare l’attenzione dei videogiocatori attraverso i social, grazie alla condivisione di numerose clip del ...q-gin.info