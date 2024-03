nuovo stop per i lavoratori dello stabilimento Stellantis di Mirafiori impiegati sulle linee Maserati e 500 elettrica. Per gli operai si prospetta un altro mese di cassa integrazione con la linea ... (today)

I lavoratori delle Carrozzerie di Mirafiori del primo turno della linea della 500 elettrica sono in sciopero anche giovedì mattina: sono usciti dallo stabilimento in corteo. La prima iniziativa di ... (ilfattoquotidiano)

Stellantis: un nuovo accordo con i sindacati per le uscite volontarie - I sindacati hanno firmato un nuovo accordo con Stellantis per le uscite volontarie dei dipendenti. Per Fiom un piano per svuotare le fabbriche ...adnkronos

Georgieva (Fmi): “La Cina è a un bivio, servono politiche economiche nuove per reinventarsi” - Le difficoltà dell’economia cinese, che nei mesi scorsi hanno inciso pesantemente anche sul mercato azionario, continuano a tenere banco. Il governo sta mettendo in atto una serie di misure per rilanc ...it.investing

La sfida dei prezzi - La e-mobility non decolla e i Costruttori corrono ai ripari per non perdere gli ingenti investimenti, in attesa delle elezioni europee di giugno ...corrieredellosport