Stellantis | accordo per le uscite volontarie | quale futuro per gli impianti in Italia?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 25 marzo 2024)e alcuni sindacati hanno firmato unper leanticipate dei dipendenti dall’azienda. L’azienda spiega la scelta come un adattamento al cambiamento del mercato automobilistico mondiale, non soltantono ed europeo. Contraria Fiom-Cgil, che accusa il gruppo di voler “svuotare” gli stabilimentini. Da anniha sospeso le assunzioni nei maggiori stabilimenti d’, riducendo progressivamente la loro importanza e produzione di automobili. Non aiuta la crisi del mercato delle auto elettriche che si sta concretizzando negli ultimi mesi, dato che è proprio questo tipo di veicoli in cui si sono specializzate le grandi fabbrichene del gruppo....