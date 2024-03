(Di lunedì 25 marzo 2024) Nelle amministrazioni dello Stato stanno per fare la loro comparsa i primi ??. Una categoria di dipendenti pubblici in possesso di «elevate...

Statali, sbloccati i concorsi: arrivano i super-funzionari. Stipendi fino a 100 mila euro - Nelle amministrazioni dello Stato stanno per fare la loro comparsa i primi “super-funzionari”. Una categoria di dipendenti pubblici in possesso di ...ilmessaggero

Via libera al contratto Mit-Anas: sbloccati 150 milioni per la 131 e l’Occidentale Sarda - Circa 150 milioni per interventi sulla Statale 131, più altri fondi sulla 126 “Occidentale Sarda”.unionesarda

Aurelie bis di Ponente, il Mit sblocca i fondi - Imperia. “L’approvazione del nuovo Contratto di programma Mit-Anas 2021-2025, dopo il via libera del Cipess, farà arrivare circa 44 miliardi di euro di fondi utili per lo sviluppo infrastrutturale di ...riviera24