“Stasera c’è Cattelan…su Rai2” | gli ospiti del 26 e 27 marzo 2024

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 25 marzo 2024) In onda su Rai 2 Alessandro Cattelan torna questa settimana con due nuove puntate di “c’è”, il late night show della RAI, in onda in seconda serata martedì 26 e mercoledì 27. Martedì 26Alessandro Cattelan ospiterà Nek, Linus, Vincenzo Schettini ed Edoardo Ferrario. Nella seconda puntata, che andrà in onda mercoledì 27, saranno presenti invece Dargen D’amico, Gigi Buffon e Gigi e Ross. Durante il programma verranno proposte interviste, sketch e momenti speciali, tutto accompagnato come sempre dalla musica degli Street Clerks. Leggi anche: “c’è”: glidel 19. 20L'articolo proviene da 361 Magazine.