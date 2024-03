Stadio Milano | Antonello | Come scalare Everest | non riusciamo a vedere vetta

(Di lunedì 25 marzo 2024) "Èl', nonlanonostante l'impegno del proponente di sposare l'interesse pubblico e di mettere a disposizione della comunità, nel caso di San Siro era la rifunzionalizzazione dell'intero quadrante, ma purtroppo in questo Paese la realtà diverge". Lo ha detto l'ad corporate dell'Inter Alessandrointervenuto alla tavola rotonda 'Impianti ed infrastrutture sportive: attori e processi' organizzato da Advant Nctm a. "È chiaro che ci sono interessi sportivi, ma c'è anche un interesse economico perché avere un impianto moderno vuol dire essere competitivi con gli altri club a livello internazionale. Ma c'è anche un interesse sociale di essere attori positivi per la cittadinanza", ha aggiunto.

