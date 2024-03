Stadio Milan | sindaco Giuseppe Sala ammette | contatti con Webuild Ora un nuovo passo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ildio,, ha ammesso chee Inter sono in contatto conper il progetto di restyling di San Siro Si continua a discutere per il progettodel. Sul tavolo le opzioni in ballo sono due. Da un lato c’è la proposta deldi, di dedicarsi completamente al progetto di ristrutturazione di San Siro con. Dall’altro lato il club rossonero e l’Inter potrebbero decidere di andare avanti per la loro strada e concentrarsi sulla realizzazione di una San Donato, nerazzurri a Rozzano). Intanto, il primo ...