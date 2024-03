Squalifica per doping | che tegola per l’ex Serie A | stop di due anni

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ora è definitivo: nel pomeriggio odierno è arrivata la sentenza che ha confermato ladi dueper. Da sempre sono note le squalifiche pernel mondo del calcio, ma non solo: spesso, infatti, gli sportivi vengono sottoposti a dei controlli per verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti, che talvolta possono compromettere le prestazioni fisiche. Tanti sono i nomi di calciatori che nella storia sono statiti: Diego Armando Maradona, Pep Guardiola, Marco Borriello sono tra i più noti. A inizio stagione 2023/2024, inoltre, è arrivata laanche di Paul Pogba, centrocampista della Juventus. Nelle ultime ore, è arrivata un’altraper, di un volto noto dellaA. Arriva ...

squalificato Giacomo Bonaventura , ex rossonero, per Fiorentina-Milan di sabato: chi giocherà al suo posto nella compagine viola? Il punto (pianetamilan)

Gabigol sospeso per due anni per frode nel test antidoping - L'attaccante del Flamengo rischia due anni di Squalificata per aver barato in un test antidoping L'ex attaccante dell'Inter Gabigol, ora al Flamengo dal 2019, è stato sospeso per due anni per frode ne ...gianlucadimarzio

Dani Alves scarcerato, ha pagato da solo la cauzione: niente aiuti da parte di Neymar - Appena scarcerato in libertà vigilata, Dani Alves ha dovuto pagare un milione di euro per pagare la cauzione ed essere rilasciato da Can Brians 2. Un pagamento che è stato complicato ...tuttojuve

D’Agostino: «Giovedì incontrerò il Presidente Marani» - Tempo di leccarsi le ferite per l'Avellino di patron Angelo Antonio D'Agostino che è tornato a parlare in merito al momento dei lupi ...irpiniaoggi