Spray salino per capelli | come prepararlo a casa per una chioma piena di onde tutto l’anno

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 25 marzo 2024) Sarà che con l’arrivo della Primavera ci si sente tutte un po’ più frizzanti. Sarà che bastano pochi raggi di sole per far venire voglia di mare, di spiaggia e di vacanze, fatto sta chequesto si rispecchia anche nel look e ine sono un esempio lampante. Quante di noi, infatti, hanno già in mente quell’effetto ondulato tipico delle chiome asciugate al sole e che non vedono l’ora di sfoggiare delle beach waves da urlo? Bene, sappiate che non c’è bisogno di aspettare le tanto desiderate vacanze estive per farle, ma vi basta utilizzare unoperad effettoimmediato, un alleato che dura 365 giorni al, utile per chi desidera donare alleun finish mosso in modalità summer vibes, in modo naturale e ...