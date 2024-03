Sport in tv oggi domenica 25 marzo | programma e orari di tutti gli eventi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ile glidigliivi previsti per25. Sul parquet del palazzetto di Brescia andrà in scena la sfida di Serie A1 di basket contro la Virtus Bologna, ma ci sarà spazio anche per il calcio, con l’impegno della Nazionale Under 20 e la partita di Serie C tra Crotone e Casertana. Infine, prosegue lazione dell’ATP 1000 di Miami, torneo negli ultimi giorni disturbato diverse volte dalla pia. Di seguito, le grafiche diface.it per avere il palinsesto a portata di mano.Face.