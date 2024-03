Spinte | schiaffi e tirate di capelli | violenze sui disabili a Imperia | indagati 8 operatori sanitari

Venezia, allarme bomba in piazza San Marco: due borse abbandonate, transennata l'area - Allarme bomba a Venezia, in piazza San Marco: due borse sospette trovate sotto il campanile, prima erano davanti palazzo Ducale. Transennata l'area. Una borsa e un ...ilmessaggero

Picchiano disabili in una struttura protetta, indagati otto operatori socio-sanitari - PUBBLICITÀ Otto operatori sociosanitari impiegati in una residenza protetta per disabili sono stati indagati per aver picchiato alcuni degenti. È successo a Imperia. A innescare le indagini la caduta ...informazione

Concorso Agenzia delle Entrate, 50 posti per funzionari Ict a tempo indeterminato: requisiti e come fare domanda per il bando - AAA. Cinquanta funzionari cercansi all'Agenzia delle Entrate. L'ente cerca nuovo personale nel campo Ict. Pubblicato oggi, 25 marzo 2024, sul sito internet istituzionale il bando ...ilgazzettino