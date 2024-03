Spari in strada a Roma | uomo gambizzato

(Di lunedì 25 marzo 2024)inin pieno giorno. E' accaduto in via di Pian Due Torri, in zona Magliana, intorno alle 9.30. Unè stato ferito alle gambe e trasportato, cosciente, in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia che indaga sulla vicenda. Al vaglio le registrazioni delle telecamere. A dare l'allarme unche ha sentito glie si è affacciato al balcone, vedendo così il ferito a terra.

