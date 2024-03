Spari in strada a Roma | gambizzato un 55enne in zona Magliana Indaga l’Antimafia

(Di lunedì 25 marzo 2024) Almeno due colpi di pistola in direzione delle gambe. Un avvertimento, probabilmente, in pieno giorno in via Pian due Torri,, a. La vittima è un, colpito in, davanti a diversi testimoni. L’uomo, già noto per droga, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo dove è arrivato cosciente e non è in pericolo di vita. Ricoverato al pronto soccorso con un foro di entrata e uscita alla coscia, l’uomonon è in pericolo di vita. Vigile e stabilizzato, è in condizioni ritenute al momento non gravi. Sull’agguatono i pm della Direzione distrettuale antimafia. Il fascicolo, per tentato omicidio, è all’attenzione del pm Carlo Villani. Al momento non si esclude nessuna pista e verranno acquisite dagli investigatori ...

