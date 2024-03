Spari e paura alla Magliana | gambizzato in strada in pieno giorno | chi è

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 25 marzo 2024)in, in. Un uomo di 56 anni è stato ferito alle gambe, da colpi di pistola, mentre era innel quartiere San Paolo-intorno alle 9:30 di stamattina. A dare l'rme un residente della zona che ha avvertito deglie ha contattato il 112 raccontando che dal suo balcone vedeva una persona riversa in terra. Sul posto, in via Pian Due Torri, è arrivata la polizia che ha trovato l'uomo ferito e ha immediatamente attivato i soccorsi. Gli operatori sanitari del 118 hanno trasportato il 56enne in codice rosso all'ospedale San Camillo. Sono in corso le indagini. Secondo quanto si apprende l'uomo (W. G. le iniziali) è stato raggiunto da con un colpo di pistola al ...