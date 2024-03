Spari a Roma | gambizzato un uomo in strada

(Di lunedì 25 marzo 2024)uninstamattina lunedì 25 marzo 2024. L’è stato portato in Ospedale, sul posto è intervenuta la Polizia. La ricostruzione. Si continua a sparare a. Stamani, poco dopo le 9.30 unè stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco mentre si trovava in, in Via Pian Due Torri, zona San Paolo. Portato in Ospedale d’urgenza (al San Camillo, ndr) in codice rosso. L’sarebbe rimasto comunque cosciente fino all’arrivo al Pronto Soccorso. A dare l’allarme un residente che, sentendo gli, si è affacciato dal balcone notando l’, di 56 anni, a terra. Indaga la Polizia. su Il Corriere della Città.

