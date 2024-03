Sparatoria alla Magliana | un uomo gambizzato a colpi di pistola | aggressori in fuga

(Di lunedì 25 marzo 2024) Roma, 25 marzo 2024 –in pieno giorno a Roma:undi 55 anni,insu una Panda. È accaduto intorno alle 9.30 di questa mattina in via di Pian Due Torri, zona. Tredihanno ferito l’alle gambe, che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo. È grave, ma cosciente. A dare l’rme è stata una donna che dal suo appartamento ha udito degli spari in strada. Si è affacciata dal balcone e, vedendo una persona a terra, ha telefonato al 112. Sul posto la polizia. Sono in corso le indagini, al vaglio le registrazioni delle telecamere per capire la dinamica. Dopo avere sparato, glisarebbero fuggiti a bordo di una ...

Alcuni uomini armati in divisa da combattimento mimetica hanno fatto irruzione in una grande sala da concerto nella periferia occidentale di Mosca , la Crocus City Hall, e hanno sparato con armi ... (linkiesta)

sparatoria a Roma . Nei pressi di un elettrauto in Via Pian Due Torri 39 - zona Magliana - un uomo è stato colpito da due colpi, ed è ora ricoverato in codice rosso al San Camillo.... (ilmessaggero)

Spari alla Magliana: uomo ferito in strada - Spari alla Magliana, in via Pian Due Torri. Questa la segnalazione giunta stamani, 25 marzo, verso le 9,30. L’allarme è stato dato da una residente. Sul posto è giunta la Polizia (commissariato San ...informazione

Roma, Sparatoria alla Magliana: un uomo ferito - Un uomo di 56 anni, elettrauto, è stato ferito da un colpo di pistola in strada, in via Pian Due Torri. L’allarma è stato lanciato da una residente che ha sentito lo sparo, intorno alle 9 del mattino, ...notizie

Sparatoria a Roma, gambizzato un 56enne - L’episodio in via Pian Due Torri. La polizia è stata chiamata da un residente che ha sentito gli spari. La vittima non è in pericolo di vita Sparatoria questa mattina in via Pian Due Torri 39, zona Ma ...terzobinario