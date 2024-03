Spagna | Telegram bloccato per violazione di copywright

(Di lunedì 25 marzo 2024) Gli spagnoli sono rimasti senza accesso all’app di messaggistica istantanea, almeno per il momento, dopo che l‘Alta Corte spagnola ne ha ordinato il blocco come misura precauzionale. La sentenza della Corte è arrivata dopo una denuncia da parte dei media secondo cui la piattaforma consentiva ai propri utenti di caricare contenuti senza il loro L'articolo proviene da Il Difforme.

Un giudice dell’Alta Corte in Spagna sospende il blocco dell’app di messaggistica Telegram in attesa di indagini. Nei giorni scorsi, la Corte spagnola aveva deciso di sospende re l’attività della ... (periodicodaily)

La piattaforma di messaggistica è stata sospesa e poi ripristinata nel paese, a causa di una denuncia per violazione del copyright (wired)

Revocato per ora il ban di Telegram in Spagna - Il tribunale spagnolo sospende il divieto di Telegram in risposta alle lamentele degli utenti e alla critica pubblica, tuttavia, la decisione definitiva rimane incerta mentre le autorità valutano l'im ...news.fidelityhouse.eu

Vinicius in lacrime: «Non ho mai pensato di lasciare Madrid, così la darei vinta ai razzisti» - Vinicius in lacrime in conferenza stampa. L'attaccante brasiliano si sfoga sul razzismo e la sua lotta contro le vessazioni subite ...ilnapolista

In Spagna bloccano Telegram: cosa può succedere ora in Italia - Sull'app sono stati condivisi contenuti protetti da copyright senza autorizzazione, ma il blocco dovrebbe durare solo pochi giorni ...fanpage