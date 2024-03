Spagna-Brasile Amichevole | 26-03-2024 ore 21 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Danilo unico “italiano” tra i titolari

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il Campionato Europeo di Germania e la Copa America in programma negli Stati Uniti sono sempre più vicini per le selezioni diche si affronteranno martedì in un atteso incontroal Santiago Bernabeu di Madrid. Gli uomini di Luis de la Fuente sono stati sconfitti a sorpresa per 0-1 dalla Colombia InfoBetting: Scommesse Sportive e