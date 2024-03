Spagna-Brasile Amichevole | 26-03-2024 ore 21 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il Campionato Europeo di Germania e la Copa America in programma negli Stati Uniti sono sempre più vicini per le selezioni diche si affronteranno martedì in un atteso incontroal Santiago Bernabeu di Madrid. Gli uomini di Luis de la Fuente sono stati sconfitti a sorpresa per 0-1 dalla Colombia InfoBetting: Scommesse Sportive e

Brasile, Vinicius scoppia a piangere in conferenza stampa: il fatto - Così alla vigilia della sfida amichevole tra Spagna e Brasile Vinicius è scoppiato a piangere in sala stampa: "Io voglio solo giocare a calcio", queste le sue parole alle quali sono seguite lacrime ...lalaziosiamonoi

Vinicius in lacrime: “Sento che devo lottare per tutti i neri del mondo che non hanno voce” - (ANSA) – MADRID, 25 MAR – Vinicius, attaccante del Real Madrid, è scoppiato a piangere durante la conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole Spagna-Brasile Un tema sempre attuale, purtroppo, ancor ...100x100napoli

Vinicius in lacrime: “Mi insultano per il colore della pelle, voglio solo giocare” - Il giocatore è intervenuto in occasione dell'amichevole Spagna-Brasile, organizzata in risposta agli insulti razzisti ...fcinter1908