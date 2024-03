Spaccio in centro a Palestrina | cocaina nell’auto a noleggio | nei guai due uomini

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 25 marzo 2024) Sono incappati in un posto di controllo dei Carabinieri e sono finiti in arresto. Neidue pusher sorpresi in auto con oltre 40 dosi die più di 1.000 euro in contanti. Il fatto neldi. I Carabinieri arrestano due pusher a– (ilcorrieredellacitta.com)I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihanno arrestato due cittadini romeni, di 36 e 42 anni, ora gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. La coppia di malviventi è incappata, suo malgrado, in un controllo alla circolazione stradale predisposto neldi. Ed è finita nei. Arrestata coppia di pusher a ...