South Park | Snow Day! | la recensione del roguelike in cooperativa

(Di lunedì 25 marzo 2024) Dopo gli ottimi: Il bastone della verità e: Scontri Di-retti l’eredità videoludica dell’irriverente cartone animato ideato da Matt Stone e Treyer passa da UbiSoft a THQ Nordic.Day!, un action-adventure basato sul multiplayer con protagonista l’iconico cast della serie, porterà voi e i vostri amici in un campo di battaglia fatto di armi rudimentali e tanta, ma tanta neve. Al fianco di Cartman dovrete cimentarvi in una gelida sessione di role-play condita dalla solita demenzialità e dai toni politicamente scorretti che hanno fatto la fortuna di. Ma come se la caveranno i nostri piccoli eroi nel sopravvivere alla tormenta, alle prese con orde di bambini inferociti ...

