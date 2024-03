Sospetto terrorismo dietro l’allarme bomba in Puglia La minaccia con la firma in arabo | «Sarà il vostro inferno»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 25 marzo 2024) La Dda di Bari ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per fare chiarezza suldi questa mattina che ha interessato le stazioni ferroviarie di Trani, Barletta e Bari-Palese. A Trani il sindaco ha chiuso per alcune ore tutte le scuole, mentre la circolazione ferroviaria è sospesa tra Barletta e Bari dalle 6.26. A quanto si apprende, è ipotizzabile un reato distrettuale, ad esempio il. La vicenda è tutta da chiarire e si attendono gli esiti degli accertamenti sul liquido contenuto nei flaconi trovati nel beauty lasciato nella stazione di Trani nel quale erano contenuti anche cavi e un telefonino. Dopo il ritrovamento di due biglietti minatori, nelle fermate di Trani e Barletta, la circolazione ferroviaria tra Pescara e Bari è stata interrotta e le scuole di ogni ordine e grado sono state chiuse per ...