Sonic Toys Party | un leak anticipa il videogioco mobile di Sega

(Di lunedì 25 marzo 2024) Secondo alcune indiscrezioni emerse in rete,sarebbe al lavoro su undedicato a, questo il titolo, avrebbe caratteristiche che fanno pensare alle meccaniche di gioco già viste in Fall Guys. Il rumor non si basa solo su voci, ma su alcune sequenze di gameplay che sono state trafugate. I video proverrebbero da una fase di test interni che non avrebbero dovuto essere condivisi, ma che, come spesso accade, sono diventati di dominio pubblico. Nel gameplay mostrato dai video trafugati si può dedurre chesarà un gioco multiplayer a eliminazioni. Un gruppo iniziale di 32 giocatori si sfiderà in diversi minigiochi, fino ad arrivare alla definizione di un unico ...

Leaked Trailer For Sonic's New Mobile Game Gives Off Major 'Fall Guys' Vibes - A trailer for a new Sonic mobile game dubbed 'Sonic Toys Party' has seemingly leaked and is currently being showcased by The Sonic Show on YouTube.nintendolife

Oops, the Sonic Fall Guys clone leaked and - surprise - it actually looks pretty good! - That Sonic the Hedgehog Fall Guys clone has leaked, and somehow, it actually looks like it might not be half bad.vg247

A trailer for Sonic Toys Party, a mobile game similar to Fall Guys, has seemingly leaked - A trailer for an apparent new Sonic mobile game that looks similar to Fall Guys is being shared online. The game, which is called Sonic Toys Party, was initially shown by YouTube channel The Sonic ...videogameschronicle