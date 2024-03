Sommer | l’esito degli esami! Valutazioni ‘positive’ dall’Inter?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 25 marzo 2024)è uscito per infortunio in Danimarca-Svizzera sabato e c’era attesa per capire. L’Inter glieli ha fatti svolgere stamattina e, da quanto sembra, potrebbe non essere così grave. LO STOP – Il comunicato dell’Inter: “Yanne Stefan de Vrij si sono sottoposti questa mattina astrumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Distorsione della caviglia destra da valutare giorno dopo giorno per il portiere svizzero”. Fonte: inter.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati