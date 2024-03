Sollicciano | agente sequestrato e minacciato con un punteruolo da un detenuto | liberato

(Di lunedì 25 marzo 2024) Firenze, 25 marzo 2024 – Un’altra aggressione in carcere ai danni di undi polizia penitenziaria. È avvenuta nel carcere dia Firenze. “Un, sembrerebbe senza un'apparente motivazione, haundi polizia penitenziaria in servizio presso il reparto transito puntandogli un rudimentalealla gola e minacciando di colpirlo se qualcuno avesse cercato di avvicinarsi. Questo gravissimo atto si è prolungato per parecchi minuti in cui il malcapitato poliziotto si è trovato in balia delre e solo dopo l'arrivo del comandante di reparto e del direttore dell'istituto, giunti prontamente sul posto, ilhail poliziotto sferrandogli un forte pugno al fianco”. A darne ...

