Sole | caldo | ciclone | neve | poi di nuovo anticiclone | nella settimana di Pasqua c’è di tutto

(Di lunedì 25 marzo 2024) Roma, 25 marzo 2024 - Sarà unamovimentata, tra maltempo, rimonte dell’anti, poi di nuove piogge in coda al weekend di. Tornerà anche lain montagna, dicono gli esperti di previsioni meteo. Dunque ancora poche ore di bel tempo, poi unporterà sull'Italia piogge, forte vento e, sulle Alpi, la. Una situazione di maltempo che imperverserà almeno fino a mercoledì 27 marzo. E' quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore ilMeteo.it, oggi avremo ancora una giornata di, con un clima primaverile su tutte le regioni, ma fin dalle prime ore di domani il tempo sarà compromesso dalle precipitazioni, inizialmente di debole intensità, poi, dal pomeriggio via via più moderate e diffuse, sopratal ...