Snowboard | Moioli è tornata con vista 2026 Italia prima per nazioni

Chloe Trespeuch secures first career crystal globe victory in Mont-Sainte-Anne Snowboarding ahead of Charlotte Bankes - Chloe Trespeuch secured the first crystal globe of her career with a fourth-place finish in women’s Snowboard cross in Mont-Sainte-Anne.eurosport

Charlotte Bankes: GB star wins double Snowboard cross gold but misses out on World Cup title - Great Britain's Charlotte Bankes completes a golden double on the final weekend of the Snowboard cross World Cup season but falls short in her title bid.sports.yahoo

Michela Moioli ancora sul podio, Coppa per Nazioni all’Italia - Michela Moioli ancora sul podio. La lombarda chiude la stagione con un secondo posto a Mount St. Anne, preceduta dalla britannica Charlotte Bankes. Il risultato dell'ultima prova dell'anno non sposta ...sportal