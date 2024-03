Slovenia-Portogallo | probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ilcontinua la sua preparazione in vista degli Europei del 2024 sfidando lain amichevole. Dopo aver vinto l'ultima...

Il ct del Portogallo , Roberto Martinez, ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli contro Svezia e Slovenia in programma rispettivamente il 21 e il 26 marzo. Gli unici due giocatori ... (sportface)

Anche in Italia gli Europei di volley maschili del 2026 - 2 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Dopo il grande successo, senza precedenti, dei Campionati Europei 2023, il cui impatto economico e sociale è stato stimato in circa 234 milioni di euro, la r ...quotidianodelsud

Secondo round con gli impegni delle nazionali - Tornata di partite internazionali per le nazionali, con focus su giocatori come Marin, Barbieri e Hermannsson. Mlakar commenta amichevole Slovenia-Portogallo. Primavera impegnata in diverse sfide.lanazione

L'accusa di João Cancelo: "Guardiola ha detto bugie però credono a lui, Manchester City ingrato con me" - PREMIER LEAGUE - Nel ritiro del Portogallo, João Cancelo ha fatto un passo indietro nella sua carriera e se l'è presa col suo ex allenatore Guardioal e col suo ...eurosport