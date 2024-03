Slovacchia Calzona | «Contro la Norvegia partita vera»

(Di lunedì 25 marzo 2024) Le parole di Francesco, ct dellae tecnico del Napoli, in vista della sfidalaSettimana dedicata allaper il tecnico del Napoli Francesco. Domani la sua nazionale affronterà lae il tecnico ha parlato così in conferenza stampa– «Hanno giocatori e un’organizzazione molto buoni. Conosciamo

La Slovacchia perde 2-0 contro l’Austria in amichevole, gol di Baumgartner al primo minuto e Weimann all’82esimo. Per Francesco Calzona è la Quarta sconfitta da quando è sulla panchina della ... (ilnapolista)

Calzona e la Slovacchia subiscono il gol più veloce in partite internazionali (sette secondi) . Lo ha segnato l’austriaco Baumgartner. La Nazionale allenata da Calzona ha perso 2-0 in casa ... (ilnapolista)

Francesco Calzona , attuale tecnico ad interim del Napoli , ha chiarito che nel suo futuro non ci sarà la panchina azzurra, indipendentemente dai risultati in questa fase finale di stagione. CALCIO ... (napolipiu)

