Sinner si fa in quattro | quante insidie per il bis

(Di lunedì 25 marzo 2024), il futuro ha già preso forma: ecco cosa accadrà a breve e perché l’azzurro sarà chiamato ad una vera e propria corsa ad ostacoli. Janniknon ha fatto in tempo a finire di “studiare” il sorteggio del tabellone principale di Miami che subito si è ritrovato, nei giorni scorsi, ad analizzare altri incroci e a guardare in prospettiva. Questo perché, proprio a qualche giorno di distanza dal suo debutto in Florida, si è provveduto a sorteggiare igruppi della fase a gironi di Coppa Davis. Jannik(AnsaFoto) – ilveggente.itTutto sommato, alla Nazionale azzurra non è andata poi così male. C’erano talmente tante mine vaganti in agguato che è una vera fortuna, a conti fatti, che l’Italtennis le abbia scansate. Questo non significa, tuttavia, che sarà una passeggiata. Ogni girone è un mondo a sé stante ...

Grazie al successo ai danni di Shelton agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells, Jannik Sinner ha raggiunto quota 15 vittorie in questo 2024. L’azzurro non ha ancora mai perso e, dopo ... (sportface)

Sinner fatica, si ritrova dopo la pioggia e piega un coriaceo Griekspoor in rimonta a Miami - Jannik Sinner, con fatica, nonostante una giornata non positivissima e dopo due ore e 22 minuti, riesce a venire a capo dell'olandese Tallon Griekspoor. Superato lo scoglio del terzo turno al Masters ...oasport

Sinner vola agli ottavi di finale, sconfitto (in rimonta) Griekspoor per 5-7, 7-5, 6-1. Supera il turno anche Arnaldi - Jannik Sinner scende in campo per il 3° turno del Masters 1000 di Miami contro l'olandese Tallon Griekspoor. In palio il pass per gli ottavi di finale. I due si erano ...leggo

ATP Miami: Sinner fatica, ma vince in rimonta su Griekspoor - L'olandese mette paura a Jannik per due set. Grandi difficoltà per il n.1 italiano, alla fine abile nel portare a casa la partita ...ubitennis