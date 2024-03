Sinner preso a pallate da Griekspoor | poi piove e se lo divora | follia a Miami | il punto in pallonetto | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Partita folle per Jannik: l'altoatesino parte forte contro Tallon, sembra tutto facile ma l'olandese inizia a prenderlo ae vince il primo set. Nel secondo sul 3-3 scende la pioggia, match sospeso per 50' e al rientro il 22enne di Sesto Pusteria siletteralmente l'avversario, vincendo in scioltezza al terzo set 5-7 7-5 6-1. Jannik approda così agli ottavi del tabellone. "Il primo set è stato molto combattuto, così come il secondo - ha commentato a botta calda -, ho cercato di rimanere forte a livello mentale, è stata una giornata difficile per me, ma sono contento del risultato. Cercherò di alzare il livello nel prossimo match". Non brillantissimo, certo, ma sempre in grado di regalare punti eccezionali come ilsul 4-4 nel primo set ...