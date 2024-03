Sinner fatica | si ritrova dopo la pioggia e piega un coriaceo Griekspoor in rimonta a Miami

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 25 marzo 2024) Jannik, con, nonostante una giornata non positivissima edue ore e 22 minuti, riesce a venire a capo dell’olandese Tallon. Superato lo scoglio del terzo turno al Masters 1000 di: 5-7 7-5 6-1 è il punteggio con il quale gli ottavi sono prenotati. Ora uno tra l’australiano Christopher O’Connell e il sorprendente americano Martin Damm. Il primo set pare scorrere a lungo tranquillo. Anzi, molto tranquillo, se è vero che per cinque turni di servizio i soli punti persi dasono due, entrambi nel quinto game (comunque portato a casa con buon agio). Di contro,inizia in maniera abbastanza contratta, e sianche a dover annullare due palle break sul 2-1 a favore dell’altoatesino. Lo fa bene, con i ...