Sinner | agli ottavi c' è l' australiano O' Connell | quando si gioca e dove vedere la partita

«Sono contento per tutta l’Italia, sapevo dei risultati della Formula 1, con le Ferrari: il calcio giocava in contemporanea. Contento per i piloti, noi, la nazionale, Speriamo di far bene anche nelle ... (gazzettadelsud)

Quando si gioca Sinner-O'Connell ottavo dei Miami Open 2024: data, orario, precedenti e dove vederlo in tv e streaming - Martedì 26 marzo ottavi di finale dei Miami Open che vedranno ancora in campo Jannik Sinner. Appuntamento nel tardo pomeriggio o in serata ...sport.virgilio

ATP Miami, Arnaldi verso Machac: “Come gioco mi somiglia. Mi sconfisse, ma avevo un virus” - Matteo Arnaldi non si ferma e supera Denis Shapovalov nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Miami (Stati Uniti) e vola agli ottavi di finale. Il sogno italiano è di vedere un derby tutto azzurr ...oasport

Miami applaude la bella Italia di Sinner e Arnaldi. Il ligure: “Sono in forma, non voglio fermarmi qui” - Jannik Sinner, con Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi ... per avere alla fine la meglio in rimonta sull'olandese ed approdare agli ottavi. Tra i big è uscito Holger Rune (n.7), eliminato 6-1, 6-1 ...ilsecoloxix