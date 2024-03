Simest | nel 2023 attivate risorse per 9 | 5 mld di euro in crescita di oltre 5 volte sul 2022 | utile raddoppiato

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il Consiglio di Amministrazione dila società per l’internazionalizzazione delle imprese italiane del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), riunitosi oggi sotto la presidenza di Pasquale Salzano, ha approvato il progetto di bilancio, illustrato dall’amministratrice delegata Regina Corradini D’Arienzo. Nel corso dell’anno,ha generato un forte impatto sull’internazionalizzazione delle imprese italiane, registrando una significativadelleimpegnate nell’ambito di tutte le linee di operatività a favore del rafforzamento del Made in Italy all’estero. Il nuovo modello di business delineato dal Piano strategico 23 – 25 “Impatto d’Impresa. Sì, un patto per la” si è dimostrato particolarmente efficace, con il superamento dei target previsti per ...