Silvio Berlusconi | l' ultimo lascito a chi non lo ha mai capito

(Di lunedì 25 marzo 2024) Le foto delle lettere pubblicate dal “Corriere” Ha destato grande emozione l'intervento di ieri sul Corriere della Sera di Marina. Si tratta, per l'esattezza, della prefazione al nuovo libro di Paolo Del Debbio (“In nome della libertà. La forza delle idee di”), in uscita per le edizioni Piemme il prossimo 9 aprile. È – quello di Marina– un racconto umanissimo e politicissimo. Umanissimo, perché stiamo parlando di uno degli ultimi momenti condivisi con suo padre. Siamo al 10 giugno 2023, due giorni prima della morte di, e l'episodio è così significativo da rappresentare un passaggio di testimone, non solo un congedo. Ed è anche una testimonianza politicissima, perché un uomo ormai stanco e provato chiede carta e penna e scrive quattro pagine semplici, ...