Silent Night versione 4K + Blu-ray in sconto Amazon per la Festa delle Offerte delle Offerte di Primavera

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 25 marzo 2024) Su, Il Silenzio Della Vendetta 4K UHD + Blu-ray è in, in occasione delladi2024. Nel corso dell'anno parecchi lungometraggi hanno solcato il grande schermo e fra questi abbiamo avuto il ritorno di un regista storico: John Woo. Il suo, Il Silenzio Della Vendetta non ha fatto molto scalpore in termini di grande pubblico, ma ha confermato il tocco di un artista che ha sicuramente influito sullo stesso genere action, traslandone le potenzialità e il linguaggio al cinema. Da tutto ciò un ritorno sicuramente ma comunque sperato, specialmente dagli appassionati di un cinema che ha fatto della narrazione violenta e ...