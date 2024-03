“Siete insetti” | scritta misteriosa appare nelle stazioni dei treni | cosa sta succedendo

(Di lunedì 25 marzo 2024) Mistero in alcuneferroviarie italiane. Nella giornata di lunedì 25 marzo, sui social network sono infatti spuntate alcune fotografie delledi Roma e Milano con pannelli pubblicitari dominati dalla”. Qualcuno ha parlato di un attacco hacker, ma la spiegazione della comparsa di queste scritte è molto più semplice.Leggi anche: Dramma ad Arezzo: 26enne trovato morto ai giardinetti vicino alla stazione Asi riferisce la” La” è apparsa in contemporanea su diversi schermi di alcuneferroviarie italiane. Ma, andando ad analizzare qualche dettaglio, si capisce subito che ...

Questa mattina, 25 marzo 2024, le persone che si trovavano presso alcune stazioni ferroviarie italiane, come ad esempio quelle di Termini e Tiburtina a Roma o di Centrale e Cadorna a Milano, sono ... (nonsolo.tv)

Roma Termini, lo strano messaggio comparso sugli schermi degli orari dei treni: «Siete insetti». Ecco la spiegazione | VIDEO - Sconcerto e stupore questa mattina alla Stazione Termini di Roma. Sul tabellone degli orari è apparso un messaggio ...laziopress

"Siete insetti", cosa significa la strana scritta comparsa a Roma e Milano - Sui social network sono spuntate fotografie delle varie stazioni con pannelli pubblicitari dominati da una insolita scritta ...corrieredellosport

"Siete insetti”: cosa significa la scritta apparsa sui monitor delle stazioni milanesi - Non solo a Cadorna e a Centrale, l’annuncio misterioso sui tabelloni è comparso in tutte le stazioni italiane. Attacco hacker o messaggio in codice Nulla di tutto questo ...msn