“Siete insetti” | il significato della frase virale di Netflix apparsa in stazione a Roma e Milano

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 25 marzo 2024) Gli utenti delle stazioni ferroviarie distamattina si sono trovati davanti a una bizzarra scritta campeggiante sui tabelloni luminosi, “”; inizialmente, molti hanno pensato a uno scherzo o a un attacco hacker, ma la risposta è decisamente più semplice; il messaggio è partefantasiosa campagna marketing cheopera per la sua nuova serie, Il problema dei tre corpi, tratta dall’omonimonzo di Cixin Liu. Il riferimento, in particolare, è a una scena in cui la civiltà aliena dei trisolariani rende noto all’intera umanità l’intento di soggiogarla, inviando su tutti gli schermiterra la scritta “You are bugs” (, appunto) L’avvento dei trisolariani era già stato ...