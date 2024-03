Siete insetti | cosa significa l’inquietante messaggio apparso sui tabelloni delle Ferrovie Italiane?

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di lunedì 25 marzo 2024) Questa mattina, 25 marzo 2024, le persone che si trovavano presso alcune stazioni ferroviarie, come ad esempio quelle di Termini e Tiburtina a Roma o di Centrale e Cadorna a Milano, sono rimaste sorprese da alcune strane scritte apparse suidegli orari dei treni. Tra lo stupore generale, le diciture suiche dovrebbero indicare l’arrivo e le partenze dei vari treni sono state sostituite dalle parole – scritte tutte in maiuscolo – ““. In molti hanno subito pensato ad un attacco hacker a seguito di tutti gli sconvolgimenti internazionali accaduti in questi ultimi mesi, altri hanno pensato ad un qualdi più “nascosto” e subdolo relativamente a un complotto contro l’Europa. Altri ancora hanno pensato si trattasse semplicemente di uno scherzo. ...