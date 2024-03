Sicurezza | riunione Comitato al Viminale

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 25 marzo 2024) 9.48 Dopo l'attentato a Mosca,torna centrale anche in Italia il tema dellaanche in vista delle feste di Pasqua. In corso il vertice delnazionale per l'ordine e laalper un'analisi della situazione. Per il sottosegretario Mantovano,in Italia "la minaccia non è tanto quella di gruppi organizzati",come quelli che hanno agito in Russia,perché necessitano di supporti logistici e sarebbero intercettati prima. L'insidia arriva da "lupi solitari"e "reclutamento online".