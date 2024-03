Angelo Maugeri ha perso la vita nel pomeriggio di sabato 23 marzo in seguito a un incidente con la sua moto nel Cremonese. Lievemente ferita la 19enne alla guida dell'auto centrata dalla moto del ... (fanpage)

A Bonate Sotto ( Bergamo ) un 35enne alla guida di una moto è morto dopo l' incidente con un minivan . Grave anche la ragazza che viaggiava come passeggero (notizie.virgilio)

Si schianta in moto contro il guard rail, 27enne in codice rosso - Il più grave, alle 15.30, ha riguardato un 27enne che si è schiantato con la moto contro un guard rail lungo la Sr429. Sul posto i volontari della Pubblica Assistenza di Empoli insieme all’automedica: ...lanazione

Tragico incidente a Bonate Sotto vicino Bergamo: un minivan e una moto si schiantano, morto un 35enne - A Bonate Sotto (Bergamo) un 35enne in moto è morto dopo l'incidente con un minivan. Grave anche la ragazza che viaggiava come passeggero ...notizie.virgilio

Imperia, due moto si schiantano contro un’auto sulla Statale 28: gravi due motociclisti, l’incidente blocca Colle di Nava - Nell'incidente, avvenuto oggi 24 marzo fra Acquetico e Pornassio (Imperia), sono rimasti coinvolti due motociclisti torinesi di 50 anni: uno è finito in un burrone, l'altro contro il muraglione che de ...tag24