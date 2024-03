Si può guidare o no l’auto intestata a un proprio familiare?

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il 19 marzo 2024 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un articolo dal titolo “Autoa un: la nuova legge è ufficiale. Non puoi guidarla ti sequestrano il mezzo”. Si tratta di un articolo del blog Autoruote4x4 che descrive le presunte regole da rispettare se si vuoleun auto di cui non si è proprietari. Ma cosa c’è di vero in questa affermazione? Innanzitutto precisiamo che, a differenza di quanto riportato nel titolo, non è stata ancora approvata nessuna nuova legge del Codice della Strada o che regoli la proprietà degli autoveicoli e il suo trasferimento. Attualmente la Camera dei deputati sta discutendo il disegno di legge denominato “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al ...