Si è acceso il faro del Gianicolo | ecco cosa significa

(Di lunedì 25 marzo 2024) L'accensione straordinaria deldela Roma in ricordo dei desaparecidos argentini e della vicinanza degli italiani che partirono per Buenos Aires

L'ora della terra del Wwf, luci spente per il pianeta - Ieri, alle 20:30, milioni di persone in tutto il mondo si sono riunite per il diciottesimo anno di Earth Hour, la mobilitazione globale del Wwf per proteggere natura e clima. Circa un milione e mezzo ...quotidiano

Il ponte più lungo del mondo, paura e speranza tra Scilla e Cariddi - Il progetto per il Ponte sullo Stretto divide gli abitanti delle città sulle due sponde coinvolte nei cantieri che dovrebbero aprirsi già nei prossimi mesi. Dicono no le centinaia di famiglie le cui c ...tg24.sky

Crepet: “Abbiamo una generazione di ragazzi-zombie. Non inseguono più l’altro. Bisogna cercarlo, l’altro, fuggire al mare, baciarsi” - L'accoltellamento di una quattordicenne da parte di una quindicenne a Brescia, davanti ai telefonini degli amici che filmavano la scena invece di intervenire, ha acceso un faro sulla preoccupante deri ...orizzontescuola